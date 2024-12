Naher Osten

Eine abgefeuerte Rakete aus dem Gazastreifen (Archivbild) (picture alliance / AA / Mustafa Hassona)

Dieser soll führend am Terrorangriff auf Israels Grenzorte am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen sein. Der Kommandeur sei in Chan Junis im Süden des Gazastreifens in der dortigen Humanitären Zone getötet worden. Vor dem Drohnenangriff auf ihn seien Maßnahmen ergriffen worden, um Schaden für Zivilisten zu begrenzen. Die Angaben der Armee ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Hamas feuerte auch in der Neujahrsnacht wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel ab. Zwei Geschosse seien auf die südisraelische Stadt Netiwot abgefeuert worden, teilte die israelische Armee mit. Berichte über Verletzte gab es nicht. Die Hamas bekannte sich zu dem Angriff.

