Das israelische Militär rief die Einwohner von Gaza erneut zum Verlassen der Stadt auf. In einer arabischsprachigen Botschaft heißt es, alle, die sich in der Region aufhielten, sollten die von Israel ausgewiesene humanitäre Zone im Süden des Gazastreifens aufsuchen.

Die Armee kontrolliert nach eigenen Angaben bereits 40 Prozent von Gaza-Stadt. Sie verfolgt das Ziel, die Stadt komplett zu erobern, um die Hamas zu zerstören. Nach Angaben der Vereinten Nationen halten sich rund eine Million Menschen in Gaza-Stadt auf. In dem Gebiet gibt es offiziell eine Hungersnot.

Bei erneuten israelischen Angriffen im Gazastreifen wurden am Samstag nach palästinensischen Angaben mehr als ein Dutzend Menschen getötet. Mitarbeiter des Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt berichteten allein von 15 Toten in ihrer Klinik.

