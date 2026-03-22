Nahostkrieg

Armeechef Samir erklärte, die Aktionen gegen die Terrororganisation hätten gerade erst begonnen. Die Streitkräfte bereiteten sich nun auf gezielte Bodeneinsätze vor. Der libanesische Präsident Aoun erklärte, die israelischen Angriffe auf Brücken seien eine gefährliche Eskalation und Vorboten einer Bodeninvasion.
Das israelische Militär hatte zuvor mitgeteilt, dass neue Luftangriffe auf terroristische Infrastruktur im Südlibanon unternommen worden seien. Nördlich der Stadt Tyros wurde dabei eine wichtige Brücke getroffen.
Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.