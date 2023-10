Nahost-Krieg

Dieses Standbild aus einem von der israelischen Armee veröffentlichten Video zeigt israelische Panzer unterwegs zu einem begrenzten Schlag im Gazastreifen. Auch die Sperranlage, die das palästinensische Gebiet von Israel trennt, ist zu erkennen. (picture alliance / Xinhua News Agency / Xin Hua)

Dies kündigte ein israelischer Militärsprecher auf der Plattform X an. Bewohner von Gaza-Stadt sollten sich nach Süden bewegen. Der Norden des Gazastreifens wurde Berichten zufolge am Abend massiv von der israelischen Armee beschossen. Es würden vermehrt unterirdische Ziele und terroristische Infrastruktur angegriffen, so der Sprecher. Es blieb zunächst unklar, ob die Ankündigung den Beginn der Bodenoffensive darstellte. Das Militär hatte zuletzt begrenzte Bodeneinsätze durchgeführt.

Die Führung der dort herrschenden Terrororganisation Hamas rief die internationale Staatengemeinschaft auf, "sofort zu handeln", um die israelischen Angriffe zu beenden. Zuvor hatte ein palästinensischer Mobilfunkbetreiber mitgeteilt, die Kommunikation sei zusammengebrochen, das Internet falle aus.

Die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, gaben im Onlinedienst Telegram an, israelisches Gebiet massiv mit Raketen beschossen zu haben. Israelischen Medienberichten zufolge wurden Geschosse in Richtung Tel Aviv sowie in das Zentrum des Landes abgefeuert.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.