Vereinte Nationen

Israels Außenminister, Gideon Saar (AP / Petr David Josek)

Außenminister Saar schrieb auf der Plattform X, das Gremium mit Sitz in Genf dämonisiere geradezu obsessiv die einzige Demokratie im Nahen Osten und verbreite Antisemitismus, anstatt sich für Menschenrechte einzusetzen. Israel sei in über 100 Resolutionen verurteilt worden, mehr als der Iran, Kuba, Nordkorea und Venezuela zusammen. Gestern hatte US-Präsident Trump per Dekret eine weitere Mitgliedschaft der USA im UNO-Menschenrechtsrat ausgeschlossen. Die von Trumps Vorgänger Biden initiierte Amtszeit im Rat endete zum Jahreswechsel.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.