Krieg in Nahost

Lastwagen mit Hilfsgütern fahren bei Rafah in den Gazastreifen ein. (Archivbild) (AFP / MOHAMMED ABED)

468 Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern seien heute inspiziert worden und in Gaza angekommen, teilte die zuständige israelische Behörde mit. Dies sei die höchste Zahl von Lkw, die seit Beginn des Krieges an einem Tag in den Gazastreifen gefahren seien. Ein palästinensischer Repräsentant am Grenzübergang Rafah nach Ägypten bestätigte die Ankunft von rund 280 Transporten mit Hilfsgütern und Treibstoff.

Israel steht unter Druck, mehr Lieferungen in das blockierte Palästinenser-Gebiet zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.