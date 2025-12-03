UNIFIL-Mission im Libanon. (AFP / Planet Labs PBC)

Die Gespräche fanden im Hauptquartier der UNO-Friedensmission in Nakura im Südlibanon statt. Ein Sprecher Israels sagte, das Treffen sei in guter Stimmung verlaufen. Der Regierungschef des Libanon, Salam, stellte in Aussicht, die Hisbollah-Miliz im Grenzgebiet zu Israel bis zum Jahresende zu entwaffnen. Dies ist eine der zentralen Forderungen Israels für einen weiteren Friedensprozess.

Maßgeblich unterstützt wird die Annäherung der beiden Länder von den USA. An dem Treffen nahm auch die US-Sonderbeauftragte für den Libanon, Ortagus, teil. Die Vereinigten Staaten erhoffen sich von den direkten Gesprächen eine Stabilisierung der Region und eine weitere Schwächung der Hisbollah. Bislang unterhalten Israel und der Libanon keine regulären diplomatischen Beziehungen. Formell befinden sich beide Länder seit 1948 im Kriegszustand.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.