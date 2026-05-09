Rauch über dem libanesischen Dorf Deir Qanoun nach einem israelischen Luftangriff (08.05.2026). (AFP / KAWNAT HAJU)

Ein israelischer Armeesprecher erklärte, man werde dort in neun Dörfern gegen die Hisbollah-Miliz vorgehen, weil diese gegen die geltende Feuerpause verstoßen habe. Zuvor hatte die israelische Armee mitgeteilt, dass sie in den vergangenen 24 Stunden mehr als 85 Einrichtungen der Hisbollah angegriffen habe, darunter Waffenlager, Abschussvorrichtungen und weitere militärische Infrastruktur.

Seit dem 17. April gilt im Libanon eigentlich eine Feuerpause. Dessen ungeachtet setzten Israel und die vom Iran unterstützte Miliz ihre gegenseitigen Angriffe fort. - Parallel dazu laufen erstmals seit Jahrzehnten direkte Friedensverhandlungen zwischen Israel und der an den Kämpfen nicht beteiligten libanesischen Regierung.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.