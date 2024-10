Nahost-Krieg

Neue Angriffe der israelischen Armee im Libanon (Hussein Malla / AP / Hussein Malla)

In dem Palästinsergebiet wurde nach Angaben von Ärzten mindestens 16 Menschen bei einem Luftangriff auf ein Schulgebäude im Flüchtlingslager Nuseirat getötet. 32 Menschen wurden demnach verletzt. Von israelischer Seite gibt es noch Stellungnahme dazu.

Die israelische Armee gab aber Luftangriffe auf mehrere Waffenfabriken der militant-islamistischen Hisbollah im Libanon bekannt. Die Ziele hätten sich in einem südlichen Vorort der Hauptstadt Beirut befunden, erklärten die Streitkräfte. Dort habe die Hisbollah die Anlagen unter und in zivilen Gebäuden mitten in bewohnten Gegenden angesiedelt. Laut Angaben libanesischer Staatsmedien wurden sechs Häuser völlig zerstört. Über mögliche Opfer ist bislang nichts bekannt.

Die Hisbollah gab ihrerseits an, die nordisraelische Stadt Safed sowie einen Militärstützpunkt nördlich der Küstenstadt Haifa mit Raketen angegriffen zu haben. Die israelische Armee erklärte, rund 50 Geschosse seien entweder abgefangen worden oder auf unbewohntem Gebiet eingeschlagen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.