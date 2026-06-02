Trotz von Trump verkündeter Einigung

Israelische Soldaten in Südlibanon (Ariel Schalit / AP / dpa / Ariel Schalit)

Es seien zwei auf den Norden Israels gerichtete Geschosse abgefangen worden, erklärten die israelischen Streitkräfte. Libanesische Medien hatten kurz zuvor von neuen israelischen Angriffen im Südlibanon berichtet. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz erklärte ihrerseits, sie habe am späten Abend im Südlibanon israelische Soldaten angegriffen. Nur wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Trump mitgeteilt, er habe den israelischen Regierungschef Netanjahu und die Hisbollah zu einer Deeskalation bewegt.

Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan hat eine für heute geplante Libanon-Reise aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Wie die SPD-Politikerin erklärte, landete ihre Maschine in Zypern.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.