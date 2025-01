Naher Osten

Huthi-Milizionäre (Archivbild) (picture alliance/dpa/Yahya Arhab)

Dies sei noch außerhalb der eigenen Landesgrenzen erfolgt, hieß es in einer Mitteilung auf der Online-Plattform Telegram. Zuvor habe es in Talmei Elazar Sirenen-Alarm gegeben. Von der im Jemen operierenden Huthi-Miliz lag zunächst keine Stellungnahme vor. Die militanten Islamisten werden vom Iran unterstützt und greifen Israel immer wieder aus dieser Richtung mit Raketen und Drohnen an. Dabei hatte es auch mehrere Verletzte gegeben.

Israels Regierung hatte der Miliz zuletzt gedroht, sie werde dasselbe Schicksal erleiden wie die Hamas und die Hisbollah, sollte sie die Angriffe nicht einstellen.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.