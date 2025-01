Nahost-Krieg

Zerstörte Gebäude stehen im Gazastreifen, vom Süden Israels aus gesehen. (Ariel Schalit / AP / dpa / Ariel Schalit)

Sie seien im Norden des Palästinensergebietes im Einsatz gewesen. Die Terrororganisation Hamas teilte über einen ihrer Kanäle mit, für deren Tod verantwortlich zu sein. Insgesamt wurden damit 399 israelische Soldaten im Gaza-Krieg getötet. Die von der Hamas geführte Gesundheitsbehörde gibt die Zahl der seither getöteten Palästinenser mit knapp 46.000 an. Allein bei den jüngsten israelischen Angriffen seien es mindestens 22 Menschen gewesen. Die Zahlen lassen sich nicht überprüfen.

Zuvor gab die israelische Armee den Fund der Leiche einer Geisel in einem Tunnel bei Rafah bekannt, der in Gefangenschaft getötet worden sei. Demnach handelt es sich um einen arabischen Israeli. Zudem gebe es Hinweise, dass auch einer seiner Söhne nicht mehr am Leben sei.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.