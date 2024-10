Nahost-Krieg

Israelischer Luftangriff auf Beirut (Archivbild). (Hussein Malla/AP/dpa)

In der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus sei der Chef der Hisbollah-Einheit für Geldtransaktionen bei einem Luftangriff getötet worden. Im Libanon habe man zudem bei einem Angriff einen unterirdischen Tresor getroffen, in dem Bargeld und Gold im Wert von mehreren Millionen US-Dollar lagerten. Ein Armeesprecher kündigte weitere Angriffe auf Finanzquellen der Hisbollah an und warf der Miliz vor, auch in einem Bunker unterhalb eines Krankenhauses erhebliche Mengen an Geld und Gold versteckt zu haben.

Derweil berichtete Libanons staatliche Nachrichtenagentur ANI von weiteren israelischen Luftangriffen auf Ziele in südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut sowie der Stadt Baalbek im Osten des Landes.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.