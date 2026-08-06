Im Südlibanon ist es erneut zu tödlichen Angriffen gekommen (Archivbild). (picture alliance/Anadolu/Mohamad Zanaty)

Es handele sich um die ersten Todesopfer im Konflikt mit der Hisbollah seit Juni. Wie die Zeitung "Times of Israel" meldet, war ein Sprengsatz explodiert, als eine Gruppe Soldaten in der Ortschaft Majdal Zoun ein Gebäude betreten hatte. Vier weitere Soldaten seien verletzt worden. Die israelische Armee wertet den Angriff als Verstoß gegen die Waffenruhe, die mit der libanesischen Regierung vereinbart worden war. Vergeltungsschläge gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz wurden angekündigt. Gestern hatte Israel bereits mutmaßliche Stellungen der Hisbollah angegriffen und dabei einen Mensch getötet.

In Rom läuft derzeit eine neue Gesprächsrunde zwischen Israel und dem Libanon. Die Hisbollah ist daran nicht beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.