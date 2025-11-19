Ein Sprecher sagte, einer der beiden Kämpfer sei am Wiederaufbau der militärischen Fähigkeiten der Miliz beteiligt gewesen. Das andere Hisbollah-Mitglied habe Informationen über die israelische Armee gesammelt.
Ebenfalls gestern waren dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge mindestens 13 Palästinenser bei einem israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager im Südlibanon ums Leben gekommen. Israelische Angaben, wonach es sich um ein Ausbildungslager der Hamas gehandelt habe, wies die Terrororganisation zurück.
Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.