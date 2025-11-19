Nahost
Israel meldet Tötung von zwei Hisbollah-Mitgliedern im Südlibanon

Bei Angriffen im Südlibanon hat die israelische Armee nach eigenen Angaben zwei Mitglieder der islamistischen Hisbollah-Miliz getötet.

    Sidon: Ein bewaffneter Hamas-Kämpfer steht auf einer Straße in der Nähe des Ortes Wache, an dem ein israelischer Angriff am Abend des 18. November das palästinensische Flüchtlingslager Ain al-Hilwah traf.
    Die israelische Armee hat zwei Mitglieder der islamistischen Hisbollah-Miliz getötet. (Mohammad Zaatari / AP / dpa / Mohammad Zaatari)
    Ein Sprecher sagte, einer der beiden Kämpfer sei am Wiederaufbau der militärischen Fähigkeiten der Miliz beteiligt gewesen. Das andere Hisbollah-Mitglied habe Informationen über die israelische Armee gesammelt.
    Ebenfalls gestern waren dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge mindestens 13 Palästinenser bei einem israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager im Südlibanon ums Leben gekommen. Israelische Angaben, wonach es sich um ein Ausbildungslager der Hamas gehandelt habe, wies die Terrororganisation zurück.
