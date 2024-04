Israel mobilisiert mehr Soldaten. (AFP / ZAIN JAAFAR)

Trotz internationaler Warnungen plant Israel eine Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens. Das Militär will dort verbliebene Zellen der Terrororganisation Hamas zerschlagen. Israelische Medien berichten, derzeit liefen bereits die Vorbereitungen, Zivilisten aus Rafah in Sicherheit zu bringen. In der Stadt in der Nähe der ägyptischen Grenze halten sich Hunderttausende palästinensische Binnenflüchtlinge auf.

