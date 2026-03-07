Neue Angriffswelle

Flammen steigen aus einem Öllager südlich der iranischen Hauptstadt Teheran auf. (Vahid Salemi / AP / dpa / Vahid Salemi)

Ein Militärsprecher sagte, dies sei ein Teil der Maßnahmen gegen Einrichtungen der iranischen Führung. Es seien etwa 30 Öltanks angegriffen worden. In einer späteren Militärmitteilung war von mehreren Treibstofflagern die Rede. Die iranischen Streitkräfte nutzten diese Tanks für ihre militärische Infrastruktur, hieß es.

Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden die Bombardierung einer Ölraffinerie im Süden der Hauptstadt Teheran. Als Reaktion sei die Ölanlage im israelischen Haifa mit Raketen beschossen worden.

Am Abend hatte das israelische Militär eine weitere Angriffswelle gegen den Iran angekündigt.

