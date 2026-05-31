Eine israelische Flagge auf der Festung Beaufort im Süden des Libanon (AFP / -)

Nach israelischen Angaben wurde die Kreuzritterfestung Beaufort unter Kontrolle gebracht. Das Militär teilte mit, die Hisbollah habe aus der Region Angriffe ausgeführt. Man gehe etwa gegen Raketenabschussrampen der Miliz vor. Verteidigungsminister Katz sagte, Soldaten würden als Teil der israelischen Sicherheitszone in der Festung verbleiben. Der libanesische Ministerpräsident Salam warf Israel vor, den südlichen Libanon weitgehend zu zerstören. Dies sei ein Versuch, die Geschichte auszuradieren. Der Krieg habe immense Kosten für die Libanesen. Formell gilt seit Mitte April zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah eine Waffenruhe.

Die Festung Beaufort wurde im 12. Jahrhundert errichtet und liegt nördlich des Flusses Litani. Sie war schon früher Teil von Kriegen in der Region.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.