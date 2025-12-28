Ergänzung zum Iron Dome

Das israelische Verteidigungsministerium teilte mit, es werde eine Laser-Waffe integriert, die unter anderem auf Drohnen spezialisiert sei. Dem Hersteller zufolge kostet der Abschuss einer Drohne etwa vier US-Dollar - die bisherigen Einsätze mit Raketen waren deutlich teurer.
Israels Verteidigungsminister Katz sprach von einem "historischen Moment" für sein Land. Das Hochenergie-Lasersystem sei zudem eine klare Botschaft an die Feinde Israels.
Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.