Hier ein Foto des Grenzübergangs Kerem Schalom vom Januar 2025.

Israel hatte gestern mehrere Übergänge geschlossen und dies mit einer Verletzung der Waffenruhe-Vereinbarungen durch die militant-islamistische Hamas begründet. Zuvor waren der israelischen Armee zufolge Soldaten im Süden des Gazastreifens angegriffen worden; zwei wurden demnach getötet. Israel flog daraufhin die schwersten Luftangriffe seit Beginn der Waffenruhe mit 44 Todesopfern. Beide Seiten erklärten später, sich weiter an die Waffenruhe-Vereinbarung zu halten.

Dennnoch kam es im Gazastreifen inzwischen zu einem weiteren Zwischenfall: Nach Angaben der palästinensische Nachrichtenagentur Wafa wurden bei israelischem Beschuss im Osten von Gaza-Stadt vier Menschen getötet. Die israelische Armee teilte mit, Palästinenser hätten ein von Militär kontrolliertes Gebiet betreten und sich dort Soldaten genähert. Diese hätten daraufhin das Feuer eröffnet.

Verhandlungen in Ägypten

Unterhändler wollen ab heute in Ägypten über die nächsten Schritte verhandeln. Streitpunkte sind unter anderem die Entwaffnung der Hamas, der komplette Abzug der israelischen Armee aus Gaza und die Zukunft des großflächig zerstörten Küstengebiets.

