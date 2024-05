In Rafah halten sich nach UNO-Angaben mehr als eine Million Menschen auf. (Omar Ashtawy / APA Images via ZUMA / Omar Ashtawy)

Das Welternährungsprogramm hatte kürzlich vor einer Hungersnot im Norden des Gazastreifens gewarnt.

Wegen Israels Vorgehen im Gazastreifen kündigte Ägypten an, sich der von Südafrika angestrengten Völkermord-Klage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof anzuschließen. Grund sei das wachsende Ausmaß der israelischen Angriffe, teilte das Außenministerium in Kairo mit.

Südafrika hatte Israel Ende Dezember vor dem Gericht in Den Haag wegen angeblich im Gaza-Krieg begangener Verstöße gegen die Völkermordkonvention verklagt. In einem einstweiligen Entscheid forderte das Gericht daraufhin Israel auf, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um einen Völkermord zu verhindern. Israel weist die Vorwürfe zurück und beruft sich auf sein Selbstverteidigungsrecht nach den Massakern der militant-islamistischen Hamas am 7. Oktober.

