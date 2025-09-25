Der Grenzübergang zwischen Jordanien und dem Westjordanland, der nach einem Anschlag geschlossen worden war, soll Freitag wieder geöffnet werden. (AFP / Ahmad Gharabli)

Israelischen Behördenangaben zufolge soll der Übergang zu den üblichen Öffnungszeiten für Reiseverkehr passierbar sein. Für den Güterverkehr bleibe die Grenze weiterhin geschlossen. Am Donnerstag vergangener Woche hatte ein jordanischer LKW-Fahrer an dem Grenzübergang zwei israelische Soldaten umgebracht, bevor er von der israelischen Armee getötet wurde. Seitdem war die Grenze geschlossen.

Der auch als König-Hussein-Brücke bekannte Übergang ist die einzige Stelle, an der Palästinenser das Westjordanland verlassen können, ohne dabei durch israelisches Gebiet zu müssen. Israel hält das Westjordanland seit 1967 besetzt.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.