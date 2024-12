Nach Assad-Sturz

Der israelische Verteidigungsminister Katz (AFP / MENAHEM KAHANA)

Verteidigungsminister Katz sagte in Haifa, das habe er angeordnet, um jegliche terroristische Bedrohung seines Landes zu verhindern. Seinen Angaben zufolge soll es in dieser Zone keine dauerhafte Präsenz des israelischen Militärs geben. Bis auf weiteres blieben die Streitkräfte zudem in der Pufferzone zwischen Syrien und den von Israel besetzen Golanhöhen stationiert. Katz ergänzte, die Marine habe in der Nacht die syrische Militärflotte zerstört. Israelische Medien berichteten, dass gezielt syrische Waffenlager angegriffen wurden.

Die Vereinten Nationen appellierten an Israel, die Angriffe in Syrien zu stoppen. Der UNO-Syrienbeauftragte Pedersen sagte in Genf, man sehe weiterhin israelische Bewegungen und Bombardierungen auf syrischem Gebiet. Das müsse aufhören. Die Türkei warf Israel eine - so wörtlich - "Besatzermentalität" vor. Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien beschuldigten Israel, gegen internationales Recht zu verstoßen.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.