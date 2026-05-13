Musikwettbewerb

Der Beitrag des Sängers Noam Bettan erhielt genügend Punkte von den nationalen Jurys und durch die Publikumsabstimmung. Wegen der Teilnahme Israels gab es Kritik und Boykottaufrufe. Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island sind aus Protest gegen Israels militärisches Vorgehen im Gazastreifen nicht beim diesjährigen ESC dabei. Grund für den Militäreinsatz war der Terroranschlag der Hamas auf Israel im Oktober 2023.
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.