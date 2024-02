Nahostkonflikt: Befreite Geiseln treffen ihre Familien. (IDF/dpa)

Die beiden Männer im Alter von 60 und 70 Jahren kamen in der Nacht bei einem Einsatz israelischer Spezialkräfte in Rafah im Süden des Gazastreifens frei, wie die Armee mitteilte. Bei israelischen Angriffen und Kämpfen in Rafah wurden nach Angaben der von der Hamas geführten Gesundheitsbehörde mindestens 67 Menschen getötet. - Die befreiten Geiseln wurden per Hubschrauber in ein Krankenhaus bei Tel Aviv gebracht; dort konnten sie ihre Familien treffen. Ihr Zustand ist Berichten zufolge verhältnismäßig gut.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu erklärte, nur fortgesetzter militärischer Druck werde zur Befreiung aller Geiseln führen.

Die Rettungsaktion erfolgte, während sich Israel auf eine Bodenoffensive in Rafah vorbereitet. Die Pläne stoßen international auf Kritik. In der Stadt sollen sich inzwischen weit mehr als eine Million Palästinenser aufhalten, die meisten von ihnen Flüchtlinge aus anderen Teilen des Gazastreifens.

