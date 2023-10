Der israelische Außenminister Cohen (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Dimitrios Karvountzis)

Man werde eine Neubewertung der Beziehungen zur Türkei vornehmen, erklärte Außenminister Cohen.

Die Türkei hatte mehrfach scharfe Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober in israelischen Grenzorten geäußert. Unter anderem hatte Präsident Erdogan Israel mehrfach Kriegsverbrechen vorgeworfen und die im Gazastreifen herrschende Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.