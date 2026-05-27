Naher Osten

Ein Militärsprecher kündigte an, Israel werde dort Angehörige der militant-islamistischen Hisbollah angreifen. Es handele sich um eine Reaktion auf von der Hisbollah ausgehenden Beschuss israelischer Gebiete. Tyrus liegt im Süden des Libanon - etwa 50 Kilometer entfernt von der israelischen Grenze.
Reporter berichten, nach dem Fluchtaufruf der israelischen Armee sei Panik in Tyros ausgebrochen. Viele Menschen seien zunächst an die Strände der Stadt geflüchtet.
Formal gilt eine Waffenruhe. Israel und die Hisbollah-Miliz werfen sich gegenseitig vor, die Absprache bereits mehrmals gebrochen zu haben.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.