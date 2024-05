"Begrenzte Aktion"

Israel ruft Zivilisten auf, Teile von Rafah zu verlassen

Die israelische Armee hat die Zivilisten in Rafah dazu aufgerufen, die östlichen Teile der Stadt zu verlassen. Sie sollten sich in eine nahegelegene Zeltstadt am Mittelmeer begeben. Die Rede ist von einer begrenzten Evakuierungs-Operation. Betroffen seien etwa 100.000 Menschen.