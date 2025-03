Nach Raketenbeschuss

Zerstörung im Gazastreifen - die israelische Armee führt neue Angriffe aus der Luft und am Boden durch. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Leo Correa)

Ein Armee-Sprecher warnte die Menschen in Dschabalia vor einem bevorstehenden Angriff. Terroristen seien erneut in besiedelte Gebiete zurückgekehrt, um von dort aus Raketen abzufeuern. Die Luftabwehr hatte zuvor mehrere Geschosse abgefangen. Das israelische Militär hatte vor einer Woche seine Angriffe auf Hamas-Ziele im Gazastreifen wieder aufgenommen. Damit soll auch der Druck auf die militanten Islamisten erhöht werden, die weiterhin in ihrer Gewalt befindlichen Geiseln freizulassen.

Derweil veröffentlichten die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, ein Video von zwei Entführten auf ihrem Telegram-Kanal. Israel betrachtet solche Bilder als Teil einer feindlichen, psychologischen Kriegsführung.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.