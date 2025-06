Palästinenser fliehen aus Dschabalia (Archiv), nachdem die israelische Armee eine neue Evakuierung angeordnet hat. (IMAGO / Middle East Images / IMAGO / Saeed Jaras)

Man werde dort verstärkt gegen die Terrororganisation Hamas vorgehen, heißt es in einer Mitteilung. Betroffen seien die Gegend um Dschabalia sowie die meisten Stadtteile von Gaza. Anwohner und Sanitäter berichteten bereits von heftigen Bombardements in Dschabalia in den frühen Morgenstunden, bei denen mehrere Menschen getötet worden seien.

Laut US-Präsident Trump laufen derzeit weitere Gespräche zur Freilassung der Geiseln, in die auch der israelische Ministerpräsident Netanjahu eingebunden ist. In diesem Zusammenhang kritisierte Trump das gegen Netanjahu laufende Korruptionsverfahren. Diese Justiz-Farce beeinträchtige die Verhandlungen, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Dem Regierungschef wird unter anderem vorgeworfen, Luxusgüter wie Schmuck und Champagner als Gegenleistung für politische Gefälligkeiten angenommen zu haben.

