Naher Osten

Nahostkonflikt - Israel ordnet eine Evakuierung der Stadt Tyros an. Hier ein Foto vom 23.10.24. (Ali Hashisho / XinHua / dpa / Ali Hashisho)

In der Erklärung des Militärs werden auch Bezirke genannt, für die bereits eine Aufforderung zur Räumung vorliegt. Tyros liegt am Mittelmeer und ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Israel greift nach eigenen Angaben dort mutmaßliche Ziele der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz an.

Bei einer Razzia in einem Krankenhaus im Gazastreifen nahm das israelische Militär nach eigenen Angaben etwa 100 Kämpfer der Terrororganisation Hamas fest. Einige hätten versucht, bei der Evakuierung des Krankenhauses zu fliehen. Auf dem Gelände habe man Waffen, Geld und Geheimdokumente gefunden. Gesundheitsbehörden im Gazastreifen wiesen den Vorwurf zurück, dass sich die Hamas in dem Hospital aufgehalten habe.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.