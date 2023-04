Nahost-Konflikt

Ein israelischer Panzer an der israelisch-libanesische Grenze. (picture alliance / dpa / Ilia Yefimovich)

Das teilte das Außenministerium in Jerusalem mit. - In Israel war die Lage nach Zusammenstößen zwischen israelischer Polizei und muslimischen Gläubigen auf dem Tempelberg in Jerusalem eskaliert. Militante Palästinenser feuerten vom Gazastreifen und vom Südlibanon aus Raketen auf Israel. Die israelische Armee reagierte mit Luftangriffen auf deren Stützpunkte. Im Westjordanland schoss nach israelischen Angaben ein Palästinenser auf ein Auto, zwei israelische Frauen wurden getötet, eine dritte schwer verletzt.

In Jerusalem endete das heutige Freitagsgebet in der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg mit mehr als 130.000 Gläubigen ohne größere Zwischenfälle. Auch die Karfreitagsprozession von Christen verlief offenbar ohne Vorfälle. Zahlreiche Sicherheitskräfte waren in der Stadt. In diesem Jahr fallen der muslimische Fastenmonat Ramadan, das jüdische Pessachfest und christliche Osterfest zusammen.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.