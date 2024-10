Naher Osten

Die genaue Zahl seiner Soldaten im Libanon hält Israel geheim. (Baz Ratner/AP/dpa)

Das teilte das israelische Militär mit. Die genaue Zahl der Soldaten hält Israel bei seiner Invasion im Libanon ebenso geheim wie bei den laufenden Einsätzen im Gazastreifen.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz hatte in der Nacht vom Libanon aus die drittgrößte israelische Stadt Haifa mit Raketen angegriffen. Nach offiziellen Angaben war es das erste Mal, dass die Stadt direkt getroffen wurde. Laut Medienberichten schlugen zwei Raketen in der Hafenstadt ein, fünf weitere in Tiberias am See Genezareth. Zehn Menschen seien verletzt worden, hieß es. Die israelische Armee reagierte mit Luftangriffen, nach eigenen Angaben unter anderem auf Einrichtungen der Hisbollah in Beirut.

Auch vom Gazastreifen aus wurde Israel wieder mit Raketen beschossen. Am Vormittag gab es Luftalarm in Tel Aviv. Die Terror-Organisation Hamas erklärte, sie habe die Geschosse abgefeuert.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.