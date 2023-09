Naher Osten

Israel schließt die Grenze zum Gazastreifen. (picture alliance/NurPhoto/Majdi Fathi)

Die Übergänge nach Gaza sowie ins Westjordanland waren bereits vor dem jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana am Donnerstag geschlossen worden.

Nun verlängerten die Behörden die Anordnung. Hintergrund sind gewalttätige Auseinandersetzungen am Grenzzaun. Am Sonntag hatten sich hunderte Palästinenser Konfrontationen mit israelischen Soldaten geliefert.

Die anhaltende Grenzschließung trifft vor allem Palästinenser, die eine Arbeitserlaubnis in Israel haben.

