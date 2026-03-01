Naher Osten

Über den Grenzübergang Rafah gelangten bisher Hilfslieferungen in den Gazastreifen (Egyptian Press Center / AP / dpa)

Das teilte die israelische Regierung mit. Von der Sperrung sei auch der Übergang Rafah an der ägyptischen Grenze betroffen. Er ist der einzige Weg in den Gazastreifen, der nicht über israelisches Gebiet führt. Die Grenzschließung betrifft auch Hilfslieferungen und Patiententransporte. Israels zuständige Behörde teilte mit, es seien ausreichend Nahrungsmittel in dem Palästinensergebiet vorrätig. Dem widerspricht die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.

