Nach Angaben der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur Ani flogen israelische Kampfflugzeuge in der Nacht zahlreiche Luftangriffe im Süden des Landes. Zudem sei ein Lager der Hisbollah im Küstenort Saadijat getroffen worden. Angaben über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. In Tel Aviv wurde am frühen Morgen Luftalarm ausgelöst. Die israelische Armee teilte mit, man habe eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete abgefangen.

Die Hisbollah bestätigte unterdessen den Tod eines weiteren hochrangigen Kommandeurs. Ibrahim Kobeissi sei gestern durch einen israelischen Luftangriff in einem Vorort von Beirut getötet worden, teilte die Miliz mit. Israelischen Angaben zufolge soll er für zahlreiche Raketenangriffe auf Israel in den vergangenen Monaten verantwortlich sein.

Mit der Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah will sich am Abend der

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York befassen.

