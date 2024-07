Die israelische Armee setzt Angriffe auf den Gazastreifen fort. (Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA)

Demnach richteten sich die Angriffe auf Ziele in Gaza-Stadt und Rafah. Laut der Armee kamen auch Bodentruppen zum Einsatz, die von Seestreitkräften im Mittelmeer unterstützt wurden. Die palästinensische Terrororganisation Islamischer Dschihad meldete ihrerseits Gefechte in Rafah. Der Palästinensische Rote Halbmond gab an, bei einem Luftangriff im Zentrum des Gazastreifens seien fünf Menschen getötet worden. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Bundesregierung appellierte an die Kriegsparteien, die Verhandlungen über eine Waffenruhe fortzusetzen, um die Freilassung aller Geiseln der Terroristen zu erreichen und die humanitäre Notlage der Zivilisten zu lindern. Zuletzt war unklar, ob sich die Hamas nach dem israelischen Angriff vom Samstag mit vielen Toten in der Nähe von Chan Junis aus den Verhandlungen zurückzieht oder nicht.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.