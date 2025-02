Naher Osten

Israelische Panzer in einem Aufmarschgebiet nahe der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels (Bild vom 9. Februar 2025) (AP / dpa / Ohad Zwigenberg)

In sozialen Medien kursierte ein Bild von drei Panzern, die in der Nähe der Stadt Dschenin im Einsatz seien. Die israelische Armee kündigte an, ihre Offensive im Norden des Gebiets auszuweiten. Ministerpräsident Netanjahu hatte den Einsatz am Freitag angeordnet, nachdem zuvor Bomben in drei Bussen nahe Tel Aviv explodiert waren.

Bereits im Januar hatte die israelische Armee eine große Offensive im Westjordanland mit dem Ziel gestartet, militante Palästinensergruppen aus dem Bereich Dschenin zu vertreiben.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.