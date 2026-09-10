Siedlung Maale Adumim im Westjordanland: Frankreich, Großbritannien und zehn weitere Staaten kündigten ein Importverbot von Waren aus von Israel besetzten Gebieten an (picture alliance / AP Photo / Ohad Zwigenberg)

Es ist ein diplomatischer Donnerschlag, der die israelische Regierung nur auf den ersten Blick kalt lässt. Dass zwölf westliche Staaten, darunter Schwergewichte wie Großbritannien, Frankreich und Kanada, ein Importverbot für Produkte aus jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland verhängen wollen, markiert eine neue Eskalationsstufe im Verhältnis Israels zu seinen Partnern.

Lange blieb es bei scharfen Worten aus dem Ausland, doch nun folgen Taten. Dass der britische Außenminister im Parlament sogar von ethnischen Säuberungen durch extremistische Siedler spricht, zeigt, wie tief der Riss inzwischen ist.

Das Westjordanland steht vor der Explosion, und die rechtsreligiöse Koalition in Jerusalem schaut nicht nur scheinbar weg, sie gießt systematisch Öl ins Feuer. Etwa durch den Ausbau des umstrittenen E1-Areals nahe Jerusalem. Ein Projekt, das das Westjordanland faktisch zerschneiden und jede Hoffnung auf einen zusammenhängenden Palästinenser-Staat begraben würde.

Wirtschaftlich überschaubare Einbußen

Wie schwer wiegt dieser Schritt? Wirtschaftlich sind die direkten Einbußen überschaubar. Der Anteil von Siedlungsprodukten am israelischen Gesamtexport ist gering, doch der symbolische Schaden ist immens. Zum ersten Mal wird die israelische Besatzungspolitik von engen Verbündeten nicht mehr nur kritisiert, sondern handfest sanktioniert. Dahinter steht die Botschaft, wer die Zwei-Staaten-Lösung retten will, kann nicht länger nur warnen, sondern muss handeln.

Regierung Netanjahu nutzt Sanktionen innenpolitisch aus

Die Reaktion aus Jerusalem folgte prompt und im bekannten Muster. Wütende Gegenangriffe, der Vorwurf des Antisemitismus, Einreiseverbote für britische Politiker und die Schließung des britischen Konsulats in Jerusalem. Israels Führung beherrscht das Spiel der Trotzreaktion perfekt. Blickt man auf vergangene Sanktionen gegen einzelne extremistische Siedler zurück, wird klar, die Regierung Netanjahu weicht nicht zurück. Sie nutzt den Druck von außen innenpolitisch aus. Sie inszeniert sich als gallisches Dorf, das sich gegen eine vermeintlich unfaire, feindselige Weltgemeinschaft verteidigt. Das bringt Stimmen am rechten Rand, gerade mit Blick auf die kommenden Wahlen Ende Oktober.

Preis für ungebremste Siedlungspolitik steigt

Zudem weiß Jerusalem, dass die Front der Kritiker bröckelt. Die USA unter Donald Trump tragen die Maßnahmen nicht mit, und auch Deutschland tut sich aus historischer Verantwortung schwer mit Sanktionen gegen Israel.

Dennoch markiert dieser Boykott einen Wendepunkt. Er zeigt der israelischen Öffentlichkeit, dass der Preis für die ungebremste Siedlungspolitik steigt. Die Regierung mag die Sanktionen abtun, doch die internationale Isolation Israels rückt damit einen großen, gefährlichen Schritt näher. Genau darin liegt die eigentliche Sprengkraft dieser Entscheidung.