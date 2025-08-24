Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Nach Angaben des israelischen Militärs waren die Ziele ein Militärkomplex nahe dem Präsidentenpalast, zwei Kraftwerke und ein Treibstofflager. Aus Sanaa wurde gemeldet, dass auch Raketenbasen getroffen worden seien.

Am Freitag hatten die Huthi mit einer Rakete den internationalen Flughafen von Tel Aviv angriffen. Wie die israelische Armee mitteilte, zerbrach der Flugkörper in der Luft. Nach einer Untersuchung der Trümmer erklärte die Luftwaffe, dass die Huthis mit der Rakete vermutlich erstmals Streumunition gegen Israel eingesetzt hätten.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben die Huthis wiederholt Raketen auf Israel abgefeuert, von denen die meisten abgefangen werden konnten. Israel reagiert regelmäßig mit Angriffen auf Huthi-Stellungen im Jemen. Die Huthi werden wie die Hamas vom Iran unterstützt.

