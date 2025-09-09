Gaza-Krieg

Der Vorschlag von Präsident Trump sieht Medienberichten zufolge die Übergabe aller Geiseln vor, die sich in der Gewalt der Terrororganisation Hamas befinden. Im Gegenzug soll sich Israels Armee bereit erklären, die Offensive in der Stadt Gaza einzustellen und mehrere tausend Palästinenser aus der Haft zu entlassen. Nach dem Beginn einer Waffenruhe könnten dann Verhandlungen über die Bedingungen für ein Kriegsende beginnen.
Die Hamas hatte vor zwei Tagen angekündigt, den Vorschlag zu prüfen.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.