Gaza-Krieg
Israel stimmt laut Außenminister Saar US-Vorschlag für Waffenruhe zu

Israel ist nach Angaben von Außenminister Saar bereit, einem neuen US-Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg zuzustimmen. Er sagte am Rande eines Besuchs in Kroatien, die Regierung sei bestrebt, den Krieg auf dieser Grundlage zu beenden.

    Der israelische Außenminister Gideon Saar (links) und der kroatische Außenminister Gordan Grlic Radman (rechts) sprechen auf einer Pressekonferenz nach ihrem Treffen in der kroatischen Hauptstadt Zagreb.
    Der israelische Außenminister Saar (links) und der kroatische Außenminister Radman (picture alliance/Anadolu/Stipe Majic)
    Der Vorschlag von Präsident Trump sieht Medienberichten zufolge die Übergabe aller Geiseln vor, die sich in der Gewalt der Terrororganisation Hamas befinden. Im Gegenzug soll sich Israels Armee bereit erklären, die Offensive in der Stadt Gaza einzustellen und mehrere tausend Palästinenser aus der Haft zu entlassen. Nach dem Beginn einer Waffenruhe könnten dann Verhandlungen über die Bedingungen für ein Kriegsende beginnen.
    Die Hamas hatte vor zwei Tagen angekündigt, den Vorschlag zu prüfen.
    Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.