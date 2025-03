Nahost-Krieg

Israels Ministerpräsident Netanjahu. (Abir Sultan/Pool EPA/AP/dpa)

Der Plan stammt von dem US-Gesandten Witkoff und sieht vor, dass die Feuerpause auch noch während des muslimischen Fastenmonats Ramadan und des jüdischen Pessach-Festes gelten soll. Das wäre ein Zeitraum bis zum 20. April. Im Gegenzug soll die militant-islamistische Hamas schrittweise die noch im Gaza-Streifen verbliebenen lebenden und toten Geiseln an Israel übergeben. Die Hamas hat den US-Vorschlag bislang nicht akzeptiert.

Eigentlich war die erste Phase der Waffenruhe-Vereinbarung am Samstag zu Ende gegangen. In der zweiten Phase soll es unter anderem um eine dauerhafte Feuerpause und den vollständigen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen gehen. Verhandlungen beider Seiten in der ägyptischen Hauptstadt Kairo darüber haben bislang aber zu keiner Einigung geführt.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.