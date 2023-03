Nach Berichten hat Israel erneut Angriffe auf die syrische Stadt Damaskus geflogen. (Archivbild) (Sputnik)

Nach Angaben der staatlichen syrische Nachrichtenagentur Sana entstand Sachschaden. Das iranische Staatsfernsehen meldete aber auch den Tod eines Militärberaters der iranischen Revolutionsgarden. Die Regierung in Teheran kündigte demnach Vergeltung an. Nach Angaben der in London ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Angriffen auf Stellungen von Regierungstruppen und pro-iranischen Kräften insgesamt sogar fünf Offiziere der Revolutionsgarden getötet.

Israel hat schon hunderte Luftangriffe auf syrischem Gebiet ausgeführt. Meist waren pro-iranische Milizen und Hisbollah-Kämpfer oder Positionen der syrischen Armee das Ziel. Israel nimmt zu den Angriffen in der Regel nicht Stellung.

