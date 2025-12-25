Naher Osten

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Der Angriff sei im Libanon erfolgt, teilte die Armee am. Sie sprach von einem Terroristen, der von Syrien und dem Libanon aus an Angriffen auf Israel beteiligt gewesen sei. Die Al-Kuds-Brigaden sind eine Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden. Libanesische Behörden berichteten von einem israelischen Angriff auf ein Fahrzeug im Nordosten des Landes. Dabei seien zwei Menschen getötet worden.

Zwischen Israel und der vom Iran unterstützten, militant-islamistischen Hisbollah-Miliz gilt seit rund einem Jahr eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich regelmäßig Verstöße gegen die Vereinbarung vor.

