Israel hat die sterblichen Überreste von 15 Palästinensern an das Rote Kreuz im Gazastreifen übergeben. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Omar Ashtawy)

Das bestätigten Mitarbeitende der Hilfsorganisation. Mit der Übergabe sind die Bedingungen für die nächste Phase des Friedensplans erfüllt. Dessen Ziel ist eine dauerhafte Beendigung des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas sowie der Wiederaufbau des Gazastreifens.

Die nächste Phase des von US-Präsident Trump unterstützten Plans sieht unter anderem die Entwaffnung der Hamas und den Einsatz einer internationalen Stabilisierungstruppe im Gazastreifen vor. Diese soll neue palästinensische Polizeikräfte ausbilden. Den Mitgliedern der Hamas, die ihre Waffen abgeben, soll Amnestie gewährt werden. Bislang lehnt die Hamas aber eine Entwaffnung strikt ab.

