Israel übergibt weitere 30 Leichen von Palästinensern (Foto vom 14.10.2025). (Belal Abu Amer/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Die Übergabe sei am Vormittag erfolgt, hieß es. Israel erfüllt damit einen Teil des Waffenruhe-Abkommens mit der Hamas. Die militanten Islamisten hatten gestern die Leichen zweier israelischer Geiseln an Israel übergeben. Nach Angaben der israelischen Regierung handelt es sich um zwei Männer, die bei dem Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel vor gut zwei Jahren in den Gazastreifen verschleppt worden waren.

Das Waffenruhe-Abkommen zwischen der Hamas und Israel sieht die Übergabe aller 28 toten israelischen Geiseln vor. Bislang ist das aber nur schrittweise und nicht vollständig passiert. Israel betrachtet dies als Verstoß gegen das Abkommen. Die Hamas argumentiert hingegen, dass viele sterbliche Überreste unter Trümmern verschüttet und nur schwer zu bergen seien.

