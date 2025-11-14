Waffenruhe-Abkommen

Die Aktion ist Teil des Waffenruhe-Abkommens mit der Hamas. Gestern hatten die Islamisten die Leiche eines Israelis übergeben.
Die Vereinbarung zwischen beiden Seiten sieht vor, dass für jede tote israelische Geisel 15 tote Bewohner Gazas übergeben werden. Die genauen Todesumstände der Palästinenser sind nicht bekannt.
Derzeit befinden sich noch drei tote Geiseln im Gazastreifen, darunter ein aus Israel entführter Thailänder.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.