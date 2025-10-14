Gaza-Krieg

Fahrzeuge des Roten Kreuzes im Gazastreifen (Belal Abu Amer/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Ein Krankenhaus im Gazastreifen erklärte laut einem AP-Bericht, bei einigen seien Anzeichen von Folter festgestellt worden. Wodurch sie zu Tode gekommen sind, sei aber noch unklar. Die Identitäten sollen jetzt durch Gentests geklärt werde. Insgesamt habe Israel die Überstellung von 450 Toten zugesagt, hieß es.

Die Übergabe erfolgte einen Tag, nachdem die Hamas 20 israelische Geiseln freigelassen und die sterblichen Überreste von vier Menschen übergeben hatte - drei Israelis und ein Student aus Nepal. Am Abend will die Hamas nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters die Leichen von vier weiteren Geiseln übergeben.

Bei ihrem Terrorangriff hatte die Hamas am 7. Oktober 2023 nach israelischen Angaben mehr als 1.100 Menschen getötet und rund 250 in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Angriff erklärte die israelische Regierung den Kriegszustand.

