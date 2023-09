Landesverteidigung

Bundesverteidigungsminister Pistorius empfängt seinen israelischen Amtskollegen Galant. (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Die Verteidigungsminister beider Länder, Pistorius und Galant, unterzeichneten in Berlin eine entsprechende Erklärung. Der Erwerb ist eine Reaktion Deutschlands auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Das System soll Deutschland und seinen Nachbarn in rund zwei Jahren zur Verfügung stehen und einen besseren Schutz vor möglichen Raketenangriffen bieten.

Mit den Lenkflugkörpern können feindliche Objekte in über 100 Kilometer Höhe außerhalb der Erdatmosphäre durch einen direkten Treffer zerstört werden. Die Kosten des Systems belaufen sich nach israelischen Angaben auf fast vier Milliarden Euro. Das Geld soll aus dem 100-Milliarden-Euro Sondervermögen für die Bundeswehr kommen.

Die USA hatten Israel im vergangenen Monat die Erlaubnis erteilt, das Abwehrsystem zu verkaufen. Arrow 3 wurde gemeinsam von Israel und den USA entwickelt.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.