Trotz Waffenruhe

Nach Explosionen im südlibanesischen Ort Khiam steigen Rauchwolken auf: Israel und die Hisbollah greifen sich trotz der geltenden Waffenruhe weiter gegenseitig an. (AFP)

Die israelische Armee attackierte laut libanesischen Medienberichten erneut mehrere Ziele im Südlibanon. Unter anderem hätten Kampfflugzeuge einen Angriff in Kfar Tibnit ausgeführt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Im Vorfeld hatte die israelische Armee die Bewohner von sieben Dörfern dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Der israelische Regierungschef Netanjahu warf der Hisbollah in einem Video vor, immer wieder gegen die Waffenruhe zu verstoßen und sie damit "auszuhebeln". Kurz nach seinen Äußerungen teilte das israelische Militär mit, es habe drei Drohnen abgefangen, bevor sie in israelisches Gebiet eingedrungen seien.

Gestern waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut bei Angriffen Israels sieben Menschen getötet und 24 weitere verletzt worden. Die Hisbollah teilte mit, ihre Kämpfer hätten heute früh im Südlibanon unter anderem israelische Soldaten angegriffen. Dabei habe es mehrere Tote gegeben.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.